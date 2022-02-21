Зловили на гарячому: на Київщині поліцейський кілограмами продавав амфетамін
Джерело:ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали старшого оперуповноваженого поліції у Київській області. Він продав своєму знайомому 1,3 кг амфетаміну.
За інформацією ДБР, правоохоронець постачав знайомому амфетамін з грудня 2021 року по лютий 2022 року. Його затримали, коли він передавав 800 грамів.
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Як діють слідчі
Під час досудового розслідування вдома в підозрюваного провели обшук. Там знайшли докази злочинної діяльності.
Наразі встановлюють інші факти продажу незаконних речовин та всіх причетних осіб. Також розв'язують питання про повідомлення затриманому підозри.
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Що загрожує чоловікові
Слідчі кваліфікують дії правоохоронця за статтею незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Слідчі знайшли докази / Фото ДБР
Поліцейський продавав амфетамін / Фото ДБР
Схожий випадок у Харкові
Правоохоронця у Харкові звинувачують у продажі метадону. Його на гарячому затримали 8 липня 2021 року, але розслідування завершили 17 січня. Агенти ДБР також встановили, що поліцейський продавав димедрол.