Покупавшие у блогерши порнофото полицейские в третий раз не завершили досудебное расследование

Голосеевский районный суд Киева уже в третий раз продлил срок досудебного расследования о якобы распространении порнографии на профильном сайте OnlyFans жительницей столицы. Девушке грозит до 7 лет заключения.

По данным СМИ, сотрудники полиции уже в третий раз не смогли уложиться в отведенный законом год, чтобы завершить досудебное расследование уголовного производства. Поскольку материалы дела еще не готовы для передачи дела в суд, следователи в очередной раз обратились в Голосеевский районный суд.

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Служители Фемиды согласились предоставить правоохранителям еще несколько месяцев, чтобы те справились с работой.

Трижды покупали порно для собрания доказательств

По данным следствия, жительница Голосеевского района решила немного заработать, зарегистрировавшись на сервисе OnlyFans в 2020 году. Действовала она вплоть до 18 сентября 2021 года.

За это время полицейские успели провести 3 "оперативных закупки" с помощью своего агента. Правоохранители за деньги покупали у девушки доступ к порнографическим фотографиям, чтобы собрать доказательства ее незаконной деятельности.

Кадры, которые приобрели полицейские, стоили от 330 до 1 тысячи гривен и содержали изображения женских прелестей.

В конце 2021 года правоохранители решили разоблачить злоумышленницу и прекратить ее деятельность. Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об изготовлении порнографии. Если ее признают виновной в суде, ей грозит до 7 лет заключения.

Львовская блогерша получила штраф

Недавно Галицкий районный суд Львова осудил девушку за аналогичное преступление. Согласно материалам дела, блогер выставила на одном из сайтов 5 фото порнографического характера. Доступ к порно она предоставила участникам закрытого чата. Нарушительницу признали виновной, но свободу женщины не ограничивали – ее оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме того, блогерша должна оплатить 2900 гривен судебных сборов.