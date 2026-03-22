Масштабный пожар под Киевом: в ГСЧС рассказали первые детали

Днем 22 марта в окрестностях Киева заметили масштабное возгорание. Горит складское помещение.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Что известно о пожаре?

В сети публикуют кадры, как в небо поднимается огромный столб черного дыма, который видно издалека.

Пожар под Киевом / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Пожар под Киевом: смотрите видео

В ГСЧС рассказали, что горит отдельно стоящее складское здание. Пока неизвестно о причинах возгорания и кому именно принадлежит объект. Но местные телеграмм-каналы утверждают, что горят стройматериалы.

На месте уже работают пожарные.

Площадь уточняем. Надеемся, что без травмированных,

– отметил Павел Петров.

Пожар под Киевом: смотрите видео

Как отметили в ГСЧС, пожар возник на территории области.

Возгорание складского помещения под Киевом / Фото Дарьи Черныш, 24 Канал

Пожар под Киевом: смотрите видео

