Прислали похоронный венок активисту из Киева: кто может ему угрожать

Киевский юрист и активист Владислав Дулапчий 10 августа получил похоронный венок. Он считает, что это угрозы со стороны фирм, которые, предполагаемо, занимаются незаконной добычей песка в Вышгородском районе.

На погребальном атрибуте была лента с 2 надписями "Жизнь – песок". Активист после этого написал заявление в полицию.

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Кто мог прислать венок

Дулапчий обвинил в передаче венка людей из нескольких компаний. Все они занимаются добычей песка.

Этот подарок я получил от пособников таких компаний как, СОБІ, "РічПорт", "КВ Центр" и других, которые разворовывают государственные недра и осуществляют, по моему и моих коллег мнению, незаконную деятельность в пределах Вышгорода и Вышгородского района,

– сказал активист.

Также мужчина добавил, что он с коллегами неоднократно обращался в полицию с сообщениями о незаконной добыче песка. В обращениях говорилось об упомянутых компаниях. Но, мол, реакции правоохранительных органов на эти заявления не было.

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Возможно наказание за такое

Правоохранители могут расследовать этот случай по статье о вымогательстве с угрозой убийства. Она предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет тюрьмы. Однако пока неизвестно, открывали ли уголовное производство.

Что писали о активисте ранее

28 апреля сообщалось, что Владислав Дулапчий создал, скорее всего, сатирическую петицию. Он предлагал переименовать проспект Науки в честь Ильи Киви.

Это произошло после того, как одиозный нардеп защитил докторскую диссертацию. Впоследствии сообщили, что Кива в своей кандидатской использовал справку с поддельной подписью.