Привозил заказ на автомобиле: в Киеве разоблачили дилера
Источник:Киевская городская прокуратура
В столице 33-летний мужчина создал схему по продаже незаконных веществ. Он получал заказы через телеграм-бот и привозил "товар" лично на автомобиле.
Правоохранители задержали подозреваемого. Информацию об этом опубликовали 10 февраля.
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Что нашли у мужчины
Во время обысков в транспортном средстве задержанного нашли около 300 граммов амфетамина, 6 марок ЛСД, измельченный ЛСД, каннабис, 8 таблеток МДМА, метамфетамин.
Кроме этого, проверили дом, где жил киевлянин. Там нашли и конфисковали 1500 пакетов с метадоном (2 килограмма), 8 пакетов с каннабисом, 33 пакета с амфетамином, соли PVP, таблетки МДМА, принадлежности и средства для фасовки, электронные весы и деньги.
Правоохранители сообщают стоимость всех изъятых веществ составляет примерно 1,5 миллиона гривен.
Как действуют правоохранители
Сейчас все изъятые наркотики направили на экспертизу. Мужчине вскоре объявят подозрение и изберут меру пресечения.
Еще один случай с наркодилерами в столице
Через почти 100 интернет-магазинов в Киеве продавали психотропные препараты. Ежедневно им удавалось реализовать примерно 50 тысяч доз наркотиков.