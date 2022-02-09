Однако наркодельцов задержали, а их преступное производство прекратили. Об этом правоохранители сообщили 9 февраля.

Недавно СБУ разоблачила во Львове международный канал поставки тяжелых наркотиков

"Бизнес" организовали молодые ребята

Полицейские разоблачили нарколабораторию совместно с агентами СБУ. Они установили, что "бизнес" организовали два 24-летних жителя Днепра. Они оборудовали для этого помещение в одном из сел Никопольского района.

Мужчин подозревают в производстве сразу нескольких нелегальных психостимуляторов:

метамфетамина;

метадона;

Alpha-PVP.

Правоохранители установили, что изготовленные вещества злоумышленники фасовали и забывали в интернете. Обычно это происходило на всей территории Днепропетровской области.

Задержаны ребята и их оборудование / Фото МВД

Что обнаружили во время обысков

Следователи обыскали помещения подозреваемых и место их незаконной деятельности. Там добыли немало вещественных доказательств, которые помогут доказать вину задержанных.

Что изъяли правоохранители:

оборудование для изготовления психотропов,

более 400 канистр с различными психотропными веществами;

свыше 20 тысяч долларов и 20 тысяч гривен;

более 18 килограммов кристаллического психотропного вещества;

банковские карты;

ноутбуки;

мобильные телефоны;

флеш носители и черновые записи, подтверждающие сбыт наркотиков.

Правоохранители рассказали о следствии подробнее: смотрите видео

Как наказывают за такие преступления

Сейчас правоохранители открыли производство по двум статьям, которые касаются изготовления и сбыта наркотиков с прекурсорами. Если суд признает ребят виновными, они могут отправиться в тюрьму на срок до 12 лет.

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