Однако наркодельцов задержали, а их преступное производство прекратили. Об этом правоохранители сообщили 9 февраля.
Недавно СБУ разоблачила во Львове международный канал поставки тяжелых наркотиков
"Бизнес" организовали молодые ребята
Полицейские разоблачили нарколабораторию совместно с агентами СБУ. Они установили, что "бизнес" организовали два 24-летних жителя Днепра. Они оборудовали для этого помещение в одном из сел Никопольского района.
Мужчин подозревают в производстве сразу нескольких нелегальных психостимуляторов:
- метамфетамина;
- метадона;
- Alpha-PVP.
Правоохранители установили, что изготовленные вещества злоумышленники фасовали и забывали в интернете. Обычно это происходило на всей территории Днепропетровской области.
Задержаны ребята и их оборудование / Фото МВД
Что обнаружили во время обысков
Следователи обыскали помещения подозреваемых и место их незаконной деятельности. Там добыли немало вещественных доказательств, которые помогут доказать вину задержанных.
Что изъяли правоохранители:
- оборудование для изготовления психотропов,
- более 400 канистр с различными психотропными веществами;
- свыше 20 тысяч долларов и 20 тысяч гривен;
- более 18 килограммов кристаллического психотропного вещества;
- банковские карты;
- ноутбуки;
- мобильные телефоны;
- флеш носители и черновые записи, подтверждающие сбыт наркотиков.
Правоохранители рассказали о следствии подробнее: смотрите видео
Как наказывают за такие преступления
Сейчас правоохранители открыли производство по двум статьям, которые касаются изготовления и сбыта наркотиков с прекурсорами. Если суд признает ребят виновными, они могут отправиться в тюрьму на срок до 12 лет.
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