Проте наркоділків затримали, а їхнє злочинне виробництво припинили. Про це правоохоронці повідомили 9 лютого.

Нещодавно СБУ викрила у Львові міжнародний канал постачання важких наркотиків

"Бізнес" організували молоді хлопці

Поліцейські викрили нарколабораторію спільно з агентами СБУ. Вони встановили, що "бізнес" організували два 24-річні жителі Дніпра. Вони обладнали для цього приміщення в одному із сіл Нікопольського району.

Чоловіків підозрюють у виробництві одразу кількох нелегальних психостимуляторів:

метамфетаміну;

метадону;

Alpha-PVP.

Правоохоронці встановили, що виготовлені речовини зловмисники фасували та забували в інтернеті. Зазвичай це відбувалося на всій території Дніпропетровської області.

Затримані хлопці та їхнє обладнання / Фото МВС

Що виявили під час обшуків

Слідчі обшукали помешкання підозрюваних і місце їхньої незаконної діяльності. Там здобули чимало речових доказів, які допоможуть довести вину затриманих.

Що вилучили правоохоронці:

обладнання для виготовлення психотропів,

понад 400 каністр з різними психотропними речовинами;

понад 20 тисяч доларів та понад 20 тисяч гривень;

більше, ніж 18 кілограмів кристалічної психотропної речовини;

банківські картки;

ноутбуки;

мобільні телефони;

флеш носії та чорнові записи, що підтверджують збут наркотиків.

Правоохоронці розповіли про слідство детальніше: дивіться відео

Як карають за такі злочини

Наразі правоохоронці відкрили провадження за двома статтями, які стосуються виготовлення та збуту наркотиків із прекурсорами. Якщо суд визнає хлопців винними, вони можуть відправитися до в'язниці на строк до 12 років.

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