Прыгнул с моста прямо на грузовик: под Киевом трагически погиб юноша
Источник:Нацполиция Киевской области
В Белой Церкви под Киевом погиб несовершеннолетний. Юноша спрыгнул с моста прямо на лобовое стекло грузовика, проезжавшего мимо.
Покончил с собой несовершеннолетний житель городка Узин. Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи 30 октября.
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Что выяснили правоохранители
Об инциденте в полицию сообщил водитель грузовика MAN, на который спрыгнул парень. Мужчина ехал в направлении Одессы.
Упав на грузовик, юноша разбил лобовое стекло / Фото Нацполиции Киевской области
На место немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Также работали работники ювенальной превенции.
Следователи начали досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
К трагедии могла привести ссора
По данным следствия, парню – 16 лет. Об этом сообщает ТСН .
Он накануне якобы поссорился с отчимом из-за бытовых неурядиц. Позже позвонил матери и заявил, что домой больше не вернется.
Пока официального сообщения от полиции об этом нет.
Парень прыгнул с моста прямо на грузовик и мгновенно погиб / Фото Нацполиции Киевской области
Выпала с 9 этажа
Еще одна громкая трагедия произошла недавно в Броварах. Здесь трагически погибла школьница.
Девушка выпала из окна балкона 9 этажа многоквартирного дома. Медики боролись за ее жизнь, но спасти школьницу, к сожалению, не удалось.
По этому факту возбуждено уголовное производство также по статье "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство". Досудебное расследование продолжается.