Прыгнул с моста прямо на грузовик: под Киевом трагически погиб юноша

В Белой Церкви под Киевом погиб несовершеннолетний. Юноша спрыгнул с моста прямо на лобовое стекло грузовика, проезжавшего мимо.

Покончил с собой несовершеннолетний житель городка Узин. Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи 30 октября.

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Что выяснили правоохранители

Об инциденте в полицию сообщил водитель грузовика MAN, на который спрыгнул парень. Мужчина ехал в направлении Одессы.



Упав на грузовик, юноша разбил лобовое стекло / Фото Нацполиции Киевской области

На место немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Также работали работники ювенальной превенции.

Следователи начали досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

К трагедии могла привести ссора

По данным следствия, парню – 16 лет. Об этом сообщает ТСН .

Он накануне якобы поссорился с отчимом из-за бытовых неурядиц. Позже позвонил матери и заявил, что домой больше не вернется.

Пока официального сообщения от полиции об этом нет.



Парень прыгнул с моста прямо на грузовик и мгновенно погиб / Фото Нацполиции Киевской области

Выпала с 9 этажа

Еще одна громкая трагедия произошла недавно в Броварах. Здесь трагически погибла школьница.

Девушка выпала из окна балкона 9 этажа многоквартирного дома. Медики боролись за ее жизнь, но спасти школьницу, к сожалению, не удалось.

По этому факту возбуждено уголовное производство также по статье "Умышленное убийство" с отметкой "Самоубийство". Досудебное расследование продолжается.