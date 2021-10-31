Стрибнув з мосту прямо на вантажівку: під Києвом трагічно загинув юнак
Джерело:Нацполіція Київської області
У Білій Церкві під Києвом загинув неповнолітній. Юнак зістрибнув з мосту прямо на лобове скло вантажівки, яка проїжджала повз.
Вкоротив собі віку неповнолітній житель містечка Узин. Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі 30 жовтня.
Ще один гучний випадок У Києві пенсіонерка випала з вікна COVID-відділення лікарні
Що з'ясували правоохоронці
Про інцидент поліцію повідомив водій вантажівки MAN, на яку зістрибнув хлопець. Чоловік їхав у напрямку Одеси.
Впавши на вантажівку, юнак розбив лобове скло / Фото Нацполіції Київської області
На місце негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Також працювали працівники ювенальної превенції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство". Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
До трагедії могла призвести сварка
За даними слідства, хлопцеві – 16 років. Про це повідомляє ТСН.
Він напередодні нібито посварився з вітчимом через побутові негаразди. Згодом зателефонував матері та заявив, що додому більше не повернеться.
Наразі офіційного повідомлення від поліції про це немає.
Хлопець стрибнув з мосту прямо на вантажівку та миттєво загинув / Фото Нацполіції Київської області
Випала з 9 поверху
Ще одна гучна трагедія трапилася нещодавно в Броварах. Тут трагічно загинула школярка.
Дівчина випала з вікна балкону 9 поверху багатоквартирного будинку. Медики боролися за її життя, але врятувати школярку, на жаль, не вдалося.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження також за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство". Досудове розслідування триває.