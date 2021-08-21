Развратил и обокрал: киевлянин напал на 2 маленьких детей в подъезде и заставил их раздеться

21 августа 2021 , 18:05
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Источник:

полиция Киева

Столичные правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который на Оболони развратил 2 маленьких девочек. Он заставил детей раздеться и сфотографировал, а потом украл у них продукты и деньги.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Оказалось, что у него уже есть судимость за аналогичное преступление.

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Мужчина развратил 2 девочек

  • В столичную полицию обратилась киевлянка. Женщина рассказала, что на улице Ивашкевича неизвестный мужчина развратил ее 9-летнюю дочь и подругу девочки.
  • На место происшествия срочно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.
  • Девочки рассказали правоохранителям, что они возвращались домой.
  • За детьми в подъезд зашел мужчина и завел их на последний этаж.
  • Угрожая, злоумышленник заставил девочек раздеться.
  • Он фотографировал их и демонстрировал половой орган.
  • После этого мужчина отобрал у детей деньги и продукты, которые они несли домой.
  • Дети подробно описали злоумышленника, и оперативники отправились на его поиски.

Смотрите видео, как задержали злоумышленника:

 

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Мужчина уже совершал подобное преступление

С помощью видеокамер системы "Безопасный город" полицейские отследили, куда ушел злоумышленник. Его нашли менее чем за сутки.

Мужчину задержали. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, у которого есть судимость за аналогичное преступление. Следователи начали уголовное производство по статьям "грабеж" и "развращение несовершеннолетних". Задержанному грозит до 8 лет за решеткой.

Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.


Киевлянин развратил 2 девочек / Фото полиции Киева

Автор: Ольга Котів