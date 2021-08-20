На место происшествия вызвали полицию, однако патрульные прибыли почти через час после инцидента. Правоохранителям дверь квартиры, где якобы живет мужчина, не открыли.

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Копы сказали, что напишут об инциденте участковому, однако дали понять, что тот вряд ли сможет привлечь злоумышленника к ответственности.

Поскандалил и уехал

Как рассказали очевидцы инцидента в комментарии 24 каналу, происшествие произошло во дворе дома на улице Софии Русовой, 3 около 19:00 20 августа.

Мужчина, который якобы поссорился с женщиной, бросил рулон обоев из окна. Упал он посреди детской площадки, на которой было очень много людей.

Впоследствии, когда возмущенные родители уже начали выяснять, что именно произошло, злоумышленник сам вышел во двор. Диалог с людьми он начал со скандала.

Он сразу стал нагло спрашивать у одного из очевидцев, женат ли тот. Потом дал понять, что ему безразлично на полицию и призвал "звонить мусорам".

Забрав обои, мужчина сел в свою машину и уехал.

Когда же на место происшествия прибыли патрульные, они поднялись в квартиру на 24 этаже, где может жить злоумышленник. Впрочем, пообщаться с владельцами жилья им не удалось.

Смотрите видео с мужчиной, который с 24 этажа выбросил рулон обоев на детскую площадку:

Не первый случай

Жители дома, откуда упал рулон, говорят, что инциденты с выбросом тяжелых предметов с высоты некоторое время назад был обычным явлением. Впрочем, как им удалось выяснить, забавлялась этим девушка-подросток. Тогда люди много раз обращались к участковому полицейскому, но он ни разу не отреагировал на многочисленные заявления.