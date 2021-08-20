На место происшествия вызвали полицию, однако патрульные прибыли почти через час после инцидента. Правоохранителям дверь квартиры, где якобы живет мужчина, не открыли.
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Копы сказали, что напишут об инциденте участковому, однако дали понять, что тот вряд ли сможет привлечь злоумышленника к ответственности.
Поскандалил и уехал
- Как рассказали очевидцы инцидента в комментарии 24 каналу, происшествие произошло во дворе дома на улице Софии Русовой, 3 около 19:00 20 августа.
- Мужчина, который якобы поссорился с женщиной, бросил рулон обоев из окна. Упал он посреди детской площадки, на которой было очень много людей.
- Впоследствии, когда возмущенные родители уже начали выяснять, что именно произошло, злоумышленник сам вышел во двор. Диалог с людьми он начал со скандала.
- Он сразу стал нагло спрашивать у одного из очевидцев, женат ли тот. Потом дал понять, что ему безразлично на полицию и призвал "звонить мусорам".
- Забрав обои, мужчина сел в свою машину и уехал.
Когда же на место происшествия прибыли патрульные, они поднялись в квартиру на 24 этаже, где может жить злоумышленник. Впрочем, пообщаться с владельцами жилья им не удалось.
Смотрите видео с мужчиной, который с 24 этажа выбросил рулон обоев на детскую площадку:
Не первый случай
Жители дома, откуда упал рулон, говорят, что инциденты с выбросом тяжелых предметов с высоты некоторое время назад был обычным явлением. Впрочем, как им удалось выяснить, забавлялась этим девушка-подросток. Тогда люди много раз обращались к участковому полицейскому, но он ни разу не отреагировал на многочисленные заявления.