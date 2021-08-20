На місце події викликали поліцію, однак патрульні прибули майже через годину після інциденту. Правоохоронцям двері квартири, де нібито мешкає чоловік, не відчинили.

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Копи сказали, що напишуть про інцидент дільничому, однак дали зрозуміти, що той навряд зможе притягнути зловмисника до відповідальності.

Посварився та поїхав

Як розповіли очевидці інциденту в коментарі 24 каналу, подія сталася у дворі будинку на вулиці Софії Русової, 3 близько 19:00 20 серпня.

Чоловік, який буцімто посварився з жінкою, кинув рулон шпалер з вікна. Впав він посеред дитячого майданчика, на якому було дуже багато людей.

Згодом, коли обурені батьки вже почали з'ясовувати, що саме сталося, зловмисник сам вийшов у двір. Діалог з людьми він розпочав зі сварки.

Він одразу став нахабно питати у одного з очевидців, чи той одружений. Потім дав зрозуміти, що йому байдуже на поліцію та закликав "дзвонити мусорам".

Забравши шпалери, чоловік сів до своєї автівки та поїхав.

Коли ж на місце події прибули патрульні, вони піднялися до квартири на 24 поверсі, де може жити зловмисник. Втім, поспілуватися з власниками житла їм не вдалося.

Дивіться відео з чоловіком, який з 24 поверху викинув рулон шпалер на дитячий майданчик:

Не перший випадок

Мешканці будинку, звідки впав рулон, кажуть, що інциденти з викиданням важких предметів з висоти деякий час тому був звичайним явищем. Втім, як їм вдалося з'ясувати, бавилася цим дівчина-підліток. Тоді люди багато разів зверталися до дільничого поліцейського, але він жодного разу не відреагував на численні заяви.