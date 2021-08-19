Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 4. Согласно данным Google maps, по этому адресу расположен только один магазин, где продают пижамы – Secret shop.

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Очевидцы утверждают, момент кражи увидела работница бутика, которая попросила злоумышленницу спокойно вернуть вещь на место.

Избила продавщицу и сбежала

Преступление клиентка заведения совершили в 19:30. После того, как к женщине обратилась продавщица, и начала бежать в сторону ТРЦ Gulliver.

Некоторое время работница магазина пыталась догнать злоумышленницу, однако так ее побила.

Женщине удалось сбежать с пижамой за 4 тысячи гривен.

На месте происшествия работали полицейские. Они пытаются установить личность подозреваемой и задержать ее.

По факту преступления открыли уголовное производство. Если злоумышленницу признают виновной в суде, ей грозит от 850 до 1700 гривен штрафа или от 80 до 240 часов общественных работ. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает еще вероятность осуждения к 2 годам исправительных работ и к 6 месяцам ареста, а также к 3 годам лишения свободы.

Смотрите видео с участием женщины, которая украла пижаму из киевского магазина: