Розбестив та обікрав: киянин напав на 2 маленьких дітей у під'їзді й змусив їх роздягнутись

Столичні правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який на Оболоні розбестив 2 маленьких дівчаток. Він змусив дітей роздягнутись та сфотографував, а потім вкрав у них продукти та гроші.

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника. Виявилось, що він вже має судимість за аналогічний злочин.

Читайте також У Києві чоловік ледве не вбив дітей, скинувши на дитячий майданчик рулон шпалер: відео 18+

Чоловік розбестив 2 дівчаток

До столичної поліції звернулась киянка. Жінка розповіла, що на вулиці Івашкевича невідомий чоловік розбестив її 9-річну доньку та подругу дівчинки.

На місце події терміново виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Дівчата розповіли правоохоронцям, що вони повертались додому.

За дітьми у під'їзд зайшов чоловік та завіз їх на останній поверх.

Погрожуючи, зловмисник примусив дівчаток роздягнутись.

Він фотографував їх та демонстрував статевий орган.

Після цього чоловік відібрав у дітей гроші та продукти, які вони несли додому.

Діти детально описали зловмисника, і оперативники вирушили на його пошуки.

Дивіться відео, як затримали зловмисника:

Зауважте Жорстока смерть 16-річної дівчини на Кіровоградщині: затримали колишнього хлопця загиблої

Чоловік вже вчиняв подібний злочин

За допомогою відеокамер системи "Безпечне місто" поліцейські відстежили, куди пішов зловмисник. Його знайшли менше ніж за добу.

Чоловіка затримали. Зловмисником виявився 50-річний киянин, який має судимість за аналогічний злочин. Слідчі розпочали кримінальне провадження "грабіж" та "розбещення неповнолітніх". Затриманому загрожує до 8 років за ґратами.

Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Киянин розбестив 2 дівчаток / Фото поліції Києва