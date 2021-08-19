Трагедія сталась у селі Кетрисанівка. Вікторія зникла у ніч з 14 на 15 серпня. Мачуха та батько дівчини кажуть, що вона пішла спати у свою кімнату, а вночі її там не виявили.

До теми На Кіровоградщині 16-річну зниклу дівчину знайшли у закинутому колодязі

Речі та документи дівчини залишились вдома

Підстав думати, що неповнолітня втекла, не було, адже всі її речі та паспорт були на місці. ЗМІ пишуть, що перед зникненням Вікторія ходила до своєї подружки, що жила по сусідстві. Проте відповіді на питання, де могла подітись дівчина, та не мала.

На пошуки Вікторії щодня залучали кілька десятків осіб. Лише згодом місцеві жителі згадали про закинутий колодязь. На його дні і виявили тіло – з пошкодженнями.

Поліція затримала колишнього хлопця, – ЗМІ

Поліція затримала колишнього хлопця дівчини. Одна з родичок загиблої розповіла журналістам, що пара розійшлась, оскільки хлопець наполягав на інтимній близькості. Можливо, припускають люди, що він був і серед гостей, яких запросила напередодні подруга вбитої.

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Зверніть увагу! Щодо сім'ї загиблої, то вона у Кетрисанівку приїхала нещодавно – взимку. На обліку соцслужб не перебувала. Батько дівчини одружений втретє. У Вікторії є ще брат – від другого шлюбу батька та маленька сестра – від третього.