На Русановке девочка и собака чуть не попали под колеса из-за салюта

На столичной Русановке девочку и ее любимца чуть не сбило авто из-за громких салютов. Инцидент произошел вечером 2 декабря.

По словам свидетелей, фейерверки запускали возле ресторана "Смородина" на набережной. А в парке неподалеку в это время люди выгуливали домашних собак.

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Шок, испуг и отчаяние

На видео видно, что, услышав звуки разрывов, многие животные сорвались с поводков и убежали от хозяев. Один пес в шоке побежал на проезжую часть и чуть не оказался под колесами авто (ведь в это время светофор показывал красный сигнал для пешеходов).

За животным со слезами бросилась школьница и тоже начала перебегать дорогу, несмотря на запрет, пытаясь догнать собаку. Только чудом ни животное, ни ребенка не сбили машины.

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Жители микрорайона отметили, что понимают, почему многие категорически выступают против запуска салютов, тем более вблизи жилых домов. Кроме того, они заметили, что от таких празднований больше шума, чем красоты.

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КГГА еще в 2019 году запретила запускать в столице салюты , пока в нашей стране идет война. Ведь от них также страдают люди, имеющие посттравматический синдром.

Текст публикации "R&B News. Березняки та Русанівка":

Похоже, начинаю понимать, почему многие не любят ресторан-туалет и салюты в спальном районе. Несколько собак, бежавших от хозяев. Одна чуть не попала под машину.

Да и салют, похоже, был какой-то де**мовый– больше шума, чем красоты. Словом, вчера в "Смородине" гуляли.