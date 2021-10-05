Шахматная королева против тиранов: в Киеве появился символический мурал – яркие фото
Источник:"Вечірній Київ"
В Святошинском районе Киева появился философский мурал, посвященный борьбе с домашним насилием. Гигантский рисунок с социальным содержанием будет украшать фасад районного управления образования на улице Якуба Коласа, 6-а.
Инициатором проекта стала фотохудожница Евгения Фулен. Это уже ее вторая работа из серии "Рожденные из пепла".
Стоит внимания В Киеве появился самый высокий "космический мурал", попавший в Книгу рекордов Украины
Работа станет частью проекта "Рожденные из пепла" / Фото "Вечірній Київ"
До окончательного завершения сюжета осталось выполнить несколько последних штрихов / Фото "Вечірній Київ"
Шахматная королева победила обидчиков
Сюжет картины воссоздает историю жизни реальной женщины Ирины, которой удалось сбежать от домашнего тирана. Художница решила изобразить ее в виде шахматной королевы в красном платье, которая одолела всех врагов. На коленях перед ней стоит рыцарь в доспехах.Обратите внимание! В Украине от домашнего насилия страдает каждая третья женщина, а каждая десятая – умирает от него.
Работа покорила Европу
Фотография Фулен с глубоким смыслом уже получила признание на одной из выставок в Праге. После этого автор решила воссоздать знаковый сюжет и в Киеве, но уже в виде стенописи.
Открытие арт-объекта запланировано на 20-е числа октября. Сейчас же художники, воплощающие задумку автора в реальность, заканчивают последние штрихи.
В создании огромной картины приняли участие студенты Киевского национального университета технологий и дизайна под руководством Екатерины Сербиновой.
По теме В Киеве появился мурал, который очищает воздух: это не шутка
К созданию мурала присоединились студенты-дизайнеры / Фото "Вечірній Київ"
Женщины-воины
Автор проекта подчеркнула, что женщин в своих работах воспринимает как победительниц над собственным страхом, которые решаются в корне изменить жизнь.
По ее словам, героини в ее мире – не жертвы, а воины, которые показывают, что жизнь после отношений с тираном прекрасна.
Официально мурал откроют в 20-ых числах октября / Фото "Вечірній Київ"
Киев украсят еще два женских мурала
Фулен планирует, что ее проект "Рожденные из пепла" пополнится еще двумя муралами с женщинами, которые смогли вырваться из ада семейных издевательств. Их нарисуют на улицах Саксаганского и Вербицкого в столице.Интересно! Первую работу из серии "Рожденные из пепла" можно увидеть на улице Княжий Затон, 21 в Дарницком районе – это женщина, которая вырвалась из металлических цепей.
Певчие муралы
В мае в честь 1539-летия Киева столичные муралы научили "петь" с помощью специальной программы. В репертуар интерактивных рисунков попали известные украинские хиты.