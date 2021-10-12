На Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу по семье с ребенком: видео нападения

В поселке Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина прямо среди дня стрелял из пистолета по авто. В салоне сидела семья с маленькой дочкой. Инцидент произошел в 7:45 12 октября.

В результате нападения 27-летний водитель получил ранение в ногу. Кроме того, повреждение получил его автомобиль. Что же касается 28-летней жены потерпевшего и девочки, то они не пострадали. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и на нем хорошо видно стрелка.

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Выжидал свои "мишени" под дверью

На кадрах видно, как мужчина в камуфляже некоторое время ходит туда-сюда под подъездом, а потом исчезает из виду. Из дверей тем временем выходят мужчина, женщина и их дочь.

Все трое садятся в черный Volkswagen. После этого к машине подбегает злоумышленник и начинает стрелять, целясь в водителя.

Маскировал оружие под телефон

Показательно, что, приближаясь к машине, он имитировал разговор по телефону. На самом же деле к лицу нападавший прикладывал пистолет, пряча его рукой.

Полиция ищет наглеца

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Виновнику грозит от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, они выясняют, из какого оружия стрелял подозреваемый.

В Софиевской Борщаговке неизвестный открыл огонь по семье в автомобиле / Фото "Киева оперативного", полиции Киевской области – Внимание! Кадры 18+

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Стрельба на дороге: еще одни разборки в Киеве

В Киеве произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся стрельбой. Мужчины не могли поделить дорогу и договориться, кто поедет первым. В конце концов один из них достал пистолет и открыл огонь по оппоненту. Лишь чудом никто не пострадал.