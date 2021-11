Станция метро "Выдубичи" стала звездой инстраграма The New York Times: атмосферное фото

Авторитетное издание The New York Times оценило оригинальность киевской станции метро "Выдубичи" и поделилось ее эксклюзивной фотографией.

Автором яркой подборки, куда попал и Киев, является фотограф Фрэнк Гефорт. В течение 2014 – 2020 годов он путешествовал по постсоветским странам. За это время художник успел посетить 19 городов и 770 станций подземки. Итогом длительного турне стал "замечательный архив архитектурного и художественного великолепия".

Станция метро "Выдубичи" в Киеве попала в фотоподборку The New York Times / Фото из инстаграма The New York Times

"Социалистический" маршрут

Кроме Украины, Гефорт также побывал в метро России, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Армении и Узбекистана.

Также фотографа заинтересовали подземки европейских городов, которые хоть официально и не были частью СССР, однако подверглись существенному влиянию от него. Речь идет о станциях Бухареста, Будапешта и Праги. К их строительству также приобщались советские инженеры и архитекторы.

Почти в каждом городе, который я посетил, я сталкивался с одним и тем же вопросом. "Почему ты здесь фотографируешь?"

– написал Гефорт в эссе.

Украина пришлась по душе редакторам The New York Times

В фотоподборку Гефорта, кроме "Выдубичей", попала еще и станция метро "Киевская" в Харькове. Ее открыли в 1984 году на Салтовской линии.

Текст публикации The New York Times:

В период с 2014 по 2020 год фотограф Фрэнк Гефорт посетил более 770 станций метро советских времен в 19 городах, создав замечательный архив архитектурного и художественного великолепия.

Он объездил всю подземную систему, которая включает Россию и распространяется на другие города бывшего советского времени, например, в Украине, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Армении и Узбекистане.

"Моей целью было создать как можно более близкий к полному архив метрополитенов", – написал Фрэнк Герфорт в эссе.

Он добавил: "В конце концов, я также посетил несколько городов, чьи системы метро хотя формально не отнесены к Советскому Союзу, были построены или существенно изменены в советские времена, или даже частично построены советскими архитекторами и инженерами. Среди них – станции метро в Бухаресте, Будапеште и Праге. Почти в каждом городе, который я посетил, я сталкивался с одним и тем же вопросом. "Почему ты здесь фотографируешь?" – спрашивали люди".