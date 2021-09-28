В эссе на страницах авторитетного издания Листер поделилась личным опытом пребывания в Киеве. Женщина рассказала, что прилетела сюда прямым рейсом из Южно-Африканской Республики.

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Клубная жизнь кипит, несмотря на COVID-19

Журналистка оказалась в одном из клубов украинской столицы случайно и все увидела своими глазами. Туда ее пригласили такие же туристы-иностранцы, которые жили по соседству. По словам Листер, сейчас андеграундная жизнь Киева достигла такой репутации, что уже уверенно конкурирует с Берлином. Туда также съезжаются ценители вечеринок со всего мира.

Главные прелести – дешевизна и наркотики

Журналистка подчеркнула, что Киев магнитом притягивает к себе туристов из-за своих низких цен и склонности к игнорированию различных запретов.

Наиболее циничные – его дешевизна и доступность прямым рейсом из стран с более строгими карантинными правилами. Его воспринимают как место, где можно договориться о границах законности,

– утверждает американка.

Еще одна "приманка" для искателей острых ощущений – доступность наркотиков. Это Листер якобы подтвердил знакомый бельгиец, который тоже приехал на киевские тусовки. В ответ на вопрос, почему в Киеве сейчас так много иностранцев, он ответил, что "люди во всем мире любят употреблять наркотики".

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Люди хотят быть причастными к заговору

Что касается самих киевлян, то они озвучили журналистке свою версию массового "паломничества" в украинскую столицу. По их словам, в ответ на локдаун сфера развлечений стала предлагать людям секретные вечеринки в специальных чатах телеграма и даже временные подпольные бары. Отдых в таких местах якобы дарит любителям подобных развлечений приятное ощущение общественного заговора.

В Украину пытаются прорваться с "липовыми" сертификатами

Только в течение периода с конца августа до конца сентября украинские пограничники обнаружили примерно 500 поддельных COVID-сертификатов. С ними в Украину пытались попасть как граждане, так и иностранцы.