Карантин ввели по всем территории Украины. Премьер-министр Шмигаль отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, поэтому желтая зона является обязательной.
К теме Все области – "желтые": карантинные ограничения в Украине ужесточили
Ограничения в желтой зоне
В желтой зоне карантина запрещают:
- массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра или более двух третей мест;
- деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью залов более двух третей или 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв.м;
- работу учреждений образования, где менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации;
- размещение посетителей кафе и ресторанов на расстоянии менее 1,5 метра между столами и более 4 человек за столом (без учета детей до 18 лет);
- деятельность хостелов.
Новые правила адаптивного карантина / данные Минздрава / инфографика 24 канала
Карантинные ограничения не будут применяться к людям, у которых более 80% персонала и 100% посетителей (кроме лиц до 18 лет) имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.