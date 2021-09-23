Карантин ввели по всем территории Украины. Премьер-министр Шмигаль отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, поэтому желтая зона является обязательной.

К теме Все области – "желтые": карантинные ограничения в Украине ужесточили

Ограничения в желтой зоне

В желтой зоне карантина запрещают:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра или более двух третей мест;

деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью залов более двух третей или 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв.м;

работу учреждений образования, где менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации;

размещение посетителей кафе и ресторанов на расстоянии менее 1,5 метра между столами и более 4 человек за столом (без учета детей до 18 лет);

деятельность хостелов.



Новые правила адаптивного карантина / данные Минздрава / инфографика 24 канала

Карантинные ограничения не будут применяться к людям, у которых более 80% персонала и 100% посетителей (кроме лиц до 18 лет) имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.