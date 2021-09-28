В есе на сторінках авторитетного видання Лістер поділилася особистим досвідом перебування у Києві. Жінка розповіла, що прилетіла сюди прямим рейсом із Південо-Африканської Республіки.

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Клубне життя кипить, попри COVID-19

Журналістка опинилася в одному із клубів української столиці випадково і все побачила на власні очі. Туди її запросили такі самі туристи-іноземці, які жили по сусідству. За словами Лістер, зараз андеґраундне життя Києва досягло такої репутації, що вже впевнено конкурує із Берліном. Туди також з'їжджаються поціновувачі вечірок з усього світу.

Головні принади – дешевизна і наркотики

Журналістка наголосила, що Київ магнітом притягує до себе туристів з-за кордону через свої низькі ціни та схильність до ігнорування різних заборон.

Найбільш цинічні – його дешевизна і доступність прямим рейсом із країн із більш суворими карантинними правилами. Його сприймають як місце, де можна домовитися про кордони законності,

– стверджує американка.

Ще одна "приманка" для шукачів гострих відчуттів – доступність наркотиків. Це Лістер нібито підтвердив знайомий бельгієць, який теж приїхав на київські тусівки. У відповідь на питання, чому в Києві зараз так багато іноземців, він відповів, що "люди у всьому світі люблять вживати наркотики".

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Люди хочуть бути причетними до змови

Що стосується самих киян, то вони озвучили журналістці свою версію масового "паломництва" до української столиці. За їх словами, у відповідь на локдаун сфера розваг почала пропонувати людям секретні вечірки у спеціальних чатах телеграму і навіть тимчасові підпільні бари. Відпочинок у таких місцях нібито дарує любителям подібних розваг приємне відчуття суспільної змови.

В Україну намагаються прорватися з "липовими" сертифікатами

Лише впродовж періоду з кінця серпня по кінець вересня українські прикордонники виявили приблизно 500 підробних COVID-сертифікатів. Із ними в Україну намагалися потрапити як громадяни, так і іноземці.