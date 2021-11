Станція метро "Видубичі" стала зіркою інстраграму The New York Times: атмосферне фото

Авторитетне видання The New York Times оцінило оригінальність київської станції метро "Видубичі" й поділилося її ексклюзивною світлиною.

Автором яскравої добірки, куди потрапив і Київ, є фотограф Френк Гефорт. Протягом 2014 – 2020 року він мандрував пострадянськими країнами. За цей час митець встиг відвідати 19 міст та 770 станцій підземки. Підсумком тривалого турне став "чудовий архів архітектурної та художньої пишності".

Станція метро "Видубичі" у Києві потрапила до фотодобірки The New York Times / Фото з інстаграму The New York Times

"Соціалістичний" маршрут

Окрім України, Гефорт також побував у метро Росії, Білорусі, Азербайджану, Грузії, Вірменії та Узбекистану.

Також фотографа зацікавили підземки європейських міст, які хоч офіційно і не були частиною СРСР, однак зазнали істотного впливу від нього. Йдеться про станції Бухаресту, Будапешту та Праги. До їх будівництва також долучалися радянські інженери та архітектори.

Майже в кожному місті, яке я відвідав, я стикався з одним і тим же питанням. "Чому ти тут фотографуєш?"

– написав Гефорт в есе.

Україна припала до душі редакторам The New York Times

У фотодобірку Гефорта, окрім "Видубичів", потрапила ще й станція метро "Київська" у Харкові. Її відкрили у 1984 році на Салтівській лінії.

