Представители патриотических организаций говорят, что в центре Киева работает обменный пункт, посредством которого злоумышленники финансируют российские террористические бандформирования в ОРДЛО. Охраняют заведение якобы боевики, воевавшие против Украины.

Ветеран войны на Донбассе, а также активист Виталий Черный в фейсбуке отметил, что обменник является фактически конвертационным центром, который работает в непосредственной близости к управлению полиции в Киеве, а также главного офиса СБУ. При этом безопасность заведения обеспечивают вооруженные огнестрельным оружием люди.

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Главарем охранников якобы является террорист так называемой "ДНР".

Чудом ни в кого не попали

По словам Черного, мужчина, который с автоматом выбежал из офиса обменника во время потасовки, участвовал в войне против Украины на стороне России. В качестве доказательства своих слов активист опубликовал фотографию, на которой якобы охранник позирует рядом с российской гаубицей в компании других террористов.

Вооруженный охранник возле обменника в Киеве / Скриншот с видео



Главарь вооруженных бандитов, которые под прикрытием полиции крышуют нелегальный конвертационный центр на Владимирской улице рядом с ГУ ЧП в Киеве, вчера совершил нападение на журналиста Алексея Середюка, стрелял из огнестрельного оружия по участникам акции. На втором фото он же во время службы "ДНР". Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины – не говорите, что вы не знали,

– отметил активист.

Стрельбу в центре Киева мог устроить пророссийский боевик / Фото из фейсбука Виталия Черного

Активисты утверждают, что охранники произвели много выстрелов в сторону толпы и чудом никого не подстрелили.

Что известно о стрельбе на Владимирской улице в Киеве

25 января активисты пришли в обменный пункт, который, по их данным, спонсирует российских террористов.

Помешали патриотам вооруженные охранники. Между сторонами произошел конфликт, который перерос в драку. Кроме того, раздался по меньшей мере один выстрел.

В результате инцидента пострадал ветеран Алексей Середюк, которого госпитализировали в больницу.

В полиции говорят, что после драки со стрельбой задержали 14 человек. Их отвезли в Шевченковское управление полиции. Определиться с тем, кто именно стрелял, правоохранители пока не могут.

По словам самого травмированного активиста, перед потасовкой охранники кричали, что "мочили укропов в Донецке, а Киев – их земля".