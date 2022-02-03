Стрілянина у центрі Києва: активісти впізнали в охоронці обмінника проросійського бойовика

Представники патріотичних організацій кажуть, що у центрі Києва працює обмінний пункт, за допомогою якого зловмисники фінансують російські терористичні бандформування в ОРДЛО. Охороняють заклад нібито бойовики, які воювали проти України.

Ветеран війни на Донбасі, а також активіст Віталій Чорний у фейсбуці зазначив, що обмінник фактично є конвертаційним центром, який працює у безпосередній близькості до управління поліції у Києві, а також головного офісу СБУ. При цьому безпеку закладу забезпечують озброєні вогнепальною зброєю люди.

Дивіться також Поруч з СБУ: на Володимирській у центрі Києва знову стріляли з автоматів, – ЗМІ

Ватажком охоронців нібито є терорист так званої "ДНР".

Дивом нікого не поцілили

За словами Чорного, чоловік, який з автоматом вибіг з офісу обмінника під час бійки, брав участь у війні проти України на боці Росії. У якості доказу своїх слів активіст опублікував фотографію, на якій нібито охоронець позує поруч з російською гаубицею у компанії інших терористів.



Озброєний охоронець біля обмінника у Києві / Скриншот з відео



Ватажок озброєних бандитів, які під прикриттям поліції кришують нелегальний конвертаційний центр на Володимирській вулиці поруч із ГУ НП у місті Києві, вчора скоїв напад на журналіста Олексій Середюк, стріляв із вогнепальної зброї по учасниках акції. На другому фото він же, під час служби "ДНР". Національна поліція України, Служба безпеки України - не кажіть, що ви не знали,

– зазначив активіст.



Стрілянину в центрі Києва міг вчинити проросійський бойовик / Фото з фейсбуку Віталія Чорного

Активісти стверджують, що охоронці здійснили багато пострілів у бік натовпу та дивом нікого не підстрелили.

Що відомо про стрілянину на Володимирській вулиці у Києві

2 лютого активісти прийшли до обмінного пункту, який, за їх даними, спонсорує російських терористів.

На заваді патріотам стали озброєні охоронці. Між сторонами стався конфлікт, який переріс у бійку. Крім того, пролунав щонайменше один постріл.

Внаслідок інциденту постраждав ветеран Олексій Середюк, якого госпіталізували до лікарні.

У поліції кажуть, що після бійки зі стріляниною затримали 14 осіб. Їх відвезли до Шевченківського управління поліції. Визначитися з тим, хто саме стріляв, правоохоронці поки що не можуть.

За словами самого травмованого активіста, перед бійкою охоронці кричали, що "мочили укропів у Донецьку, а Київ – їхня земля". й тут усіх