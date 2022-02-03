Середюк находится в больнице. Он назвал нападающих титушками.

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Версия событий 2 февраля от Середюка: смотрите видео

Что рассказал Середюк

Мужчина отметил, что приехал на место, где 25 января люди с автоматами устроили стрельбу. Из-за этого должна была состояться общественная акция.

Однако, когда Середюк приблизился, то из пункта обмена выбежали люди. В руках у них было оружие. Мужчина называет их боевиками с оккупированных территорий, но не знает, как они попали в столицу.

"Они прокричали: "Мы вас укропов в Донецке мочили и здесь всех. Это наша земля". И что-то матом на меня. С этого началась стычка, которая длилась долго. Они постоянно стреляли из автоматов и пистолетов", – отметил Середюк.

Как началась драка

Мужчина сказал, что попросил одного из оппонентов показать свои документы. Однако именно тогда началась драка. Середюк вспомнил, что от удара в голову упал на землю, но его продолжили бить ногами.

У них не было никаких удостоверений. Это обычные титушки, я таких видел на фронте. Мне потом товарищи рассказали, что приехала бригада из Харькова, но из того, что они говорили, они идейные сепаратисты,

– сказал Середюк.

Пострадал ли кто-то от выстрелов

Мужчина также сказал, что хоть правоохранители приехали на место происшествия, но почему-то "встали на сторону этих боевиков". Самого же Середюка задержали.

Что касается ранений, то Середюк сказал, что уклонился от пуль, хотя стреляли в толпу. Он подчеркнул, что чудом никто не пострадал.

Обратите внимание! Ранее друг Середюка Михаил Майман рассказал, что пострадавшему выстрелили из ружья в живот. По его словам, стреляли в Середюка из помпового ружья 12 калибра.

Что рассказали в полиции

В результате стычки с оружием 2 февраля на Владимирской полиция арестовала 14 человек, а еще двоих госпитализировали в больницу. Правоохранители заверили, что люди получили травмы во время драки.

Старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции Анна Зубрева отметила, что конфликт произошел между активистами и работниками пункта обмена. Однако пока неизвестно, кто произвел выстрелы.