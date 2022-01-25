Стрельба в центре Киева: полиция расследует инцидент как хулиганство – эксклюзивный фоторепортаж

Полиция начала расследование разборок со стрельбой, которые произошли в центре Киева 25 января. Один из участников открыл огонь из автомата, но, к счастью, никто не пострадал.

На сайте полиции Киева отметили, что конфликт возник между работниками охраны финансового учреждения и неизвестными молодыми людьми. Вероятно, речь идет об активистах организации "Украинское знамя".

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Особо буйных задержали

По словам правоохранителей, выяснение отношений началось внутри помещения, но затем продолжилось на улице. Один мужчина решил стрелять в воздух. К счастью, от этого никто не пострадал.



Следователи прибыли на место сразу после инцидента / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал



Зону стрельбы огородили лентами / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Разборки происходили неподалеку от здания Главного управления СБУ / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Впрочем, прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух особо активных участников разборок и открыли уголовное производство по факту хулиганства. Поскольку в деле фигурирует огнестрельное оружие, виновнику может грозить 3 – 7 лет лишения свободы.



На место инцидента также приехали спецназовцы / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал



Автоматные выстрелы обили штукатурку на стенах здания / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал



Место происшествия оградили и опрашивали свидетелей неподалеку / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Оперативники сразу документировали все на улице Владимирской / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

На месте происшествия работали спецназовцы и следственно-оперативная группа.

На кадрах с места событий видно, что полиция опрашивала свидетелей стрельбы, собирала вещественные доказательства и сразу же документировала все это.

Правоохранители работали возле здания, которое обстреляли, вплоть до темноты / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

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Стрельба произошла из-за конфликта охранников финучреждения с группой молодых людей / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Правоохранитель работает на месте событий / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал





Стрельба происходила прямо под окнами / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Полиция расследует обстоятельства стрельбы на улице Владимирской в Киеве: видео