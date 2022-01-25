Стрілянина в центрі Києва: поліція розслідує інцидент як хуліганство – ексклюзивний фоторепортаж
Джерело:24 канал
Поліція розпочала розслідування розбірок зі стріляниною, які сталися у центрі Києва 25 січня. Один з їх учасників відкрив вогонь з автомата, але, на щастя, ніхто не постраждав.
На сайті поліції Києва зауважили, що конфлікт виник між працівниками охорони фінансової установи та невідомими молодиками. Імовірно, йдеться про активістів організації "Український стяг".
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Особливо буйних затримали
За словами правоохоронців, з'ясування стосунків почалося всередині приміщення, але потім продовжилося на вулиці. Один із чоловік вирішив стріляти у повітря. На щастя, від цього ніхто не постраждав.
Слідчі прибули на місце одразу після інциденту / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Зону стрілянини обгородили стрічками / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Розбірки відбувалися неподалік від будівлі Головного управління СБУ / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Втім, поліціянти, які прибули на місце події, затримали двох особливо активних учасників розбірок та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Оскільки у справі фігурує вогнепальна зброя, винуватцю може загрожувати 3 – 7 років позбавлення волі.
На місце інциденту також приїхали спецпризначенці / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Автоматні постріли оббили штукатурку на стінах будівлі / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Місце подій обгородили і опитували свідків неподалік / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Оперативники одразу документували все на вулиці Володимирській / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
На кадрах з місця подій видно, що поліція опитувала свідків стрілянини, збирала речові докази та одразу ж документувала це все.
Правоохоронці працювали біля будівлі, яку обстріляли, аж до темноти / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Стрілянина виникла через конфлікт охоронців фінустанови з групою молодиків / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Правоохоронець працює на місці подій / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Стрілянина відбувалася просто під вікнами / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Поліція розслідує обставини стрілянини на вулиці Володимирській у Києві: відео