Стрельба на мосту Патона: полиция вышла на предполагаемых виновников
Источник:Патрульная полиция Киева
В Киеве 19 ноября полиции сообщили, что на мосту Патона произошла стрельба. Правоохранители отследили машину, из которой стреляли и изъяли оружие.
Информация о стрельбе поступила в полицию около 11:00 19 ноября.
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Из автомобиля несколько раз стреляли в воздух
Очевидцы сообщили, что водитель BMW на мосту Патона несколько раз выстрелил в воздух. На место инцидента отправился ближайший экипаж патрульной полиции.
Правоохранители воспользовались записями с камер видеонаблюдения и установили, куда поехала машина злоумышленников.
В машине нашли пистолет
Похожую машину полицейские заметили на улице Марии Приймаченко. В BMW сидели двое мужчин. В салоне правоохранители обнаружили пистолет. Откуда взяли оружие и стреляли ли из него – пассажир и водитель не смогли ответить.Обратите внимание! На место прибыли следователи, найденный пистолет направили на экспертизу.
В машине было двое мужчин / патрульная полиция Киева
Последние случаи стрельбы в Киеве: коротко
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