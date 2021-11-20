Стрельба на мосту Патона: полиция вышла на предполагаемых виновников

В Киеве 19 ноября полиции сообщили, что на мосту Патона произошла стрельба. Правоохранители отследили машину, из которой стреляли и изъяли оружие.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 11:00 19 ноября.

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Из автомобиля несколько раз стреляли в воздух

Очевидцы сообщили, что водитель BMW на мосту Патона несколько раз выстрелил в воздух. На место инцидента отправился ближайший экипаж патрульной полиции.

Правоохранители воспользовались записями с камер видеонаблюдения и установили, куда поехала машина злоумышленников.

В машине нашли пистолет

Похожую машину полицейские заметили на улице Марии Приймаченко. В BMW сидели двое мужчин. В салоне правоохранители обнаружили пистолет. Откуда взяли оружие и стреляли ли из него – пассажир и водитель не смогли ответить.

На место прибыли следователи, найденный пистолет направили на экспертизу.



В машине было двое мужчин / патрульная полиция Киева

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