Стрельба произошла около 01:50. Правоохранители рассказали, что конфликт разгорелся между двумя компаниями.

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Впоследствии спор перерос в стрельбу. По предварительным данным, огонь в воздух открыли из автомата Калашникова. Детали установит эксперт.

На место происшествия прибыли 11 полицейских экипажей и 4 скорых.

Причины инцидента пока неизвестны.

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Стрельба в ресторане Днепра

  • Стрельба также произошла 18 ноября в днепровском ресторане "Бухта моряка" на проспекте Дмитрия Яворницкого. Очевидцы рассказали о нескольких залпах подряд.
  • Информации о пострадавших, к счастью, нет.
  • В то же время возле ресторана зафиксировали несколько скорых. Также на место происшествия прибыли правоохранители.
  • Местные жители рассказали, что заведение закрыли и никого не впускали. Кроме того, местные СМИ сообщили, что в ресторане "Бухта моряка" проводили задержание преступников.