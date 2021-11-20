Стрілянина сталася близько 01:50. Правоохоронці розповіли, що конфлікт спалахнув між двома компаніями.

Зауважте Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: є постраждалі

Згодом суперечка переросла у стрілянину. За попередніми даними, вогонь у повітря відкрили з автомата Калашникова. Деталі встановить експерт.

На місце події прибули 11 поліцейських екіпажів та 4 швидких.

Причини інциденту наразі невідомі.

Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: дивіться відео

Стрілянина у ресторані Дніпра

Стрілянина також сталася 18 листопада у дніпровському ресторані "Бухта моряка" на проспекті Дмитра Яворницького. Очевидці розповіли про декілька залпів поспіль.

Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Водночас біля ресторану зафіксували декілька швидких. Також на місце події прибули правоохоронці.

Місцеві жителі розповіли, що заклад закрили й нікого не впускали. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили, що в ресторані "Бухта моряка" проводили затримання злочинців.

Зауважте! На Закарпатті у Мукачеві 7 листопада сталась стрілянина в кафе. Згодом повідомили про 2 поранених. Загиблих, на щастя, не було.