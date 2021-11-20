Стрілянина сталася близько 01:50. Правоохоронці розповіли, що конфлікт спалахнув між двома компаніями.

Зауважте Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: є постраждалі

Згодом суперечка переросла у стрілянину. За попередніми даними, вогонь у повітря відкрили з автомата Калашникова. Деталі встановить експерт.

На місце події прибули 11 поліцейських екіпажів та 4 швидких.

Причини інциденту наразі невідомі.

Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: дивіться відео

Стрілянина у ресторані Дніпра

  • Стрілянина також сталася 18 листопада у дніпровському ресторані "Бухта моряка" на проспекті Дмитра Яворницького. Очевидці розповіли про декілька залпів поспіль.
  • Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
  • Водночас біля ресторану зафіксували декілька швидких. Також на місце події прибули правоохоронці.
  • Місцеві жителі розповіли, що заклад закрили й нікого не впускали. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили, що в ресторані "Бухта моряка" проводили затримання злочинців.