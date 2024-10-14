Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу розповіла, що ще мають працювати вибухотехніки.

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Що відомо про гранату в Дніпрі

Правоохоронці розповіли Суспільному, що вони працювали на місці та вилучили корпус гранати без запалу.

Рятувальники неодноразово закликали батьків розповідати про гранати дітям та показати їм, який вигляд вони мають.

У Дніпрі біля школи знайшли гранату
Рятувальники закликають показувати, який вигляд має граната / фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснювала, що варто:

  • запитати дітей, чи знають вони, що це, та на що схожий цей предмет;
  • вислухати відповіді та розповісти, що предмет називається граната, бо схожа на фрукт – гранат.

Тільки ця граната небезпечна для людей, адже замість ягідок у неї – механізм, що вибухає. Такі гранати не ростуть на деревах як плоди, але ворог може приклеїти їх до стовбурів, заховати серед трави, кущів у парках та лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах у тих містах, де велися бойові дії,
– розповіли у поліції.

Там закликали дорослих навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети.

Головне правило мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!
– зауважили в ДСНС.

До речі, поліція 14 жовтня повідомила, що перевіряє об'єкти щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. Адже по регіонах на електронні адреси надійшли анонімні листи про замінювання будівель. Зокрема, їх отримали:

  • органи державної влади,
  • місцевого самоврядування,
  • інші об'єкти.

У поліції заявили, що не виключено, що так ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації.