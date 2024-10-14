У Дніпрі біля школи знайшли гранату

Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу розповіла, що ще мають працювати вибухотехніки.

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Що відомо про гранату в Дніпрі

Правоохоронці розповіли Суспільному, що вони працювали на місці та вилучили корпус гранати без запалу.

Рятувальники неодноразово закликали батьків розповідати про гранати дітям та показати їм, який вигляд вони мають.



Рятувальники закликають показувати, який вигляд має граната / фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснювала, що варто:

запитати дітей, чи знають вони, що це, та на що схожий цей предмет;

вислухати відповіді та розповісти, що предмет називається граната, бо схожа на фрукт – гранат.

Тільки ця граната небезпечна для людей, адже замість ягідок у неї – механізм, що вибухає. Такі гранати не ростуть на деревах як плоди, але ворог може приклеїти їх до стовбурів, заховати серед трави, кущів у парках та лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах у тих містах, де велися бойові дії,

– розповіли у поліції.

Там закликали дорослих навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети.

Головне правило мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!

– зауважили в ДСНС.

До речі, поліція 14 жовтня повідомила, що перевіряє об'єкти щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. Адже по регіонах на електронні адреси надійшли анонімні листи про замінювання будівель. Зокрема, їх отримали:

органи державної влади,

місцевого самоврядування,

інші об'єкти.

У поліції заявили, що не виключено, що так ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації.