В Днепре возле школы нашли гранату возле школы

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Канала рассказала, что еще должны работать взрывотехники.

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Что известно о гранате в Днепре

Правоохранители рассказали Суспильному, что они работали на месте и изъяли корпус гранаты без запала.

Спасатели неоднократно призывали родителей рассказывать о гранатах детям и показать им, как они выглядят.



Спасатели призывают показывать, как выглядит граната / фото ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объясняла, что стоит:

спросить детей, знают ли они, что это, и на что похож этот предмет;

выслушать ответы и рассказать, что предмет называется граната, потому что похожа на фрукт – гранат.

Только эта граната опасна для людей, ведь вместо ягодок у нее – механизм, что взрывается. Такие гранаты не растут на деревьях как плоды, но враг может приклеить их к стволам, спрятать среди травы, кустов в парках и лесах, на площадках или даже в бытовых предметах в тех городах, где велись боевые действия,

– рассказали в полиции.

Там призвали взрослых научить детей распознавать взрывоопасные предметы.

Главное правило минной безопасности: Не подходи! Не трогай! Звони 101!

– отметили в ГСЧС.

Кстати, полиция 14 октября сообщила, что проверяет объекты по которым поступили анонимные сообщения о заминировании. Ведь по регионам на электронные адреса поступили анонимные письма о заминировании зданий. В частности, их получили:

органы государственной власти,

местного самоуправления,

другие объекты.

В полиции заявили, что не исключено, что так враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации.