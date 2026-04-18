Среди погибших в Киеве – супруги, их ребенок в больнице с огнестрельным ранением, – Кравченко
- В Киеве произошла стрельба, в результате которой погибли 6 человек, среди погибших супруги, их сын с ранением в больнице.
- Нападающим оказался мужчина 1968 года рождения с легальным огнестрельным оружием, расследование проводит Киевская городская прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией.
По факту стрельбы по гражданским и захвата заложников в Голосеевском районе Киева открыто уголовное производство. Речь идет о теракте, повлекшем гибель людей.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Смотрите также Экс-руководитель СВР предположил, мог ли стрелок из Киева быть завербованным российскими спецслужбами
Какие детали стрельбы в Киеве?
Правоохранители уже установили личность нападавшего: это мужчина 1968 года рождения, который пользовался легально зарегистрированным огнестрельным оружием.
В результате атаки погибли 6 человек. Один из мужчин скончался на месте, женщина – уже в больнице от полученных ранений. Их сын, 2015 года рождения, с огнестрельным ранением находится в детском медучреждении, где врачи оказывают ему помощь.
Расследование ведется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. К делу также привлечены Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины – сейчас они устанавливают все обстоятельства трагедии и мотивы стрелка.
Что известно о стрельбе в Киеве?
В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу из автомата.
Генпрокурор Кравченко уточнил, что стрелком был 58-летний уроженец Москвы. Он начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убив четырех человек. После убийств он забаррикадировался в супермаркете и удерживал заложников.
В больницы Киева госпитализировали 10 раненых в результате стрельбы. Среди них – один ребенок, а также охранник супермаркета, куда ворвался и находился стрелок. В общем пострадавших может быть 15. Погибло 6 человек.
Во время штурма нападающий оказал активное вооруженное сопротивление, что сделало невозможным его задержание живым. Об этом сообщили правоохранители, а также подтвердили бойцы КОРДа во время брифинга. По словам главы МВД, нападающий двигался по улицам района и открывал огонь по людям. Четырех человек он убил прямо на улице, еще одна жертва – заложник в супермаркете.