В КГГА показали, как "маршуточна мафия" выигрывала конкурсы на перевозку киевлян

Представители нескольких фирм-перевозчиков устроили 21 октября митинг в центре Киева. К зданию КГГА завезли 10 относительно новых автобусов, которым власти якобы не дают выходить на маршруты. Заместитель мэра столицы сразу прокомментировал эту акцию.

По словам Константина Усова, участники митинга получили штрафы за блокирование движения транспорта. Чиновник также отметил, что представители "маршруточной мафии" имеют ограниченное количество транспортных средств с нормальным техническим состоянием.

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Однако на улицы Киева эти фирмы-перевозчики вывозили только устаревшие маршрутки.

Дублировали номерные знаки



Частные предприниматели обещали чиновникам перевозки на новых маршрутках / Фото Константина Усова

Комментируя показательный митинг с демонстрацией новых автобусов, Усов отметил, что благодаря наличию этих транспортных средств фирмы и выигрывали конкурсы на различные маршруты.

Представители компаний якобы подавали документы о том, что в случае победы людей будут возить на новых транспортных средствах. Однако на каждый маршрут подавались одни и те же транспортные средства с одинаковыми госномерами.

Почему в КГГА не проверяли дублирование автомобилей, заместитель мэра не объяснил.



По документам, по Киеву должны были курсировать новенькие автобусы / Фото Константина Усова

Усов показал документы, которые подавали компании для участия в конкурсе на маршрут № 182. Согласно им, компания "Авен Эзер" должна была выводить на маршруты транспорт 2019 года выпуска. На самом деле пассажиров перевозили на 14-летних автобусах.



Документы на автобус компании "Авен Эзер" / Фото Константина Усова

Вскоре проведут новый конкурс

После того как КГГА разорвала договоры с несколькими компаниями, которые перевозили пассажиров по 21 маршруту, 16 из них заменили силами Киевпастранса.

К концу октября чиновники собираются объявить еще один конкурс на определение перевозчиков на замену отстраненным компаниям.