У КМДА показали, як "маршуточна мафія" вигравала конкурси на перевезення киян

Представники кількох фірм-перевізників влаштували 21 жовтня мітинг у центрі Києва. До будівлі КМДА завезли 10 відносно нових автобусів, які влада нібито не дає виходити на маршрути. Заступник мера столиці одразу прокоментував цю акцію.

За словами Костянтина Усова, учасники мітингу отримали штрафи за блокування руху транспорту. Посадовець також наголосив, що представники "маршруточної мафії" мають обмежену кількість транспортних засобів з нормальним технічним станом.

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Однак на вулиці Києва ці фірми-перевізники вивозили лише застарілі маршрутки.

Дублювали номерні знаки



Приватні підприємці обіцяли посадовцям перевезення на нових маршрутках / Фото Костянтина Усова

Коментуючи показовий мітинг з демонстрацією нових автобусів, Усов зазначив, що завдяки наявності цих транспортних засобів фірми й вигравати конкурси на різні маршрути.

Представники компаній нібито подавали документи про те, що у випадку перемоги людей возитимуть новими транспортними засобами. Однак на кожен маршрут подавались одні й ті самі транспортні засоби з однаковими держномерами.

Чому у КМДА не перевіряли дублювання автівок, заступник мера не пояснив.



За документами, Києвом мали курсувати новенькі автобуси / Фото Костянтина Усова

Усов показав документи, які подавали компанії для участі у конкурсі на маршрут № 182. Згідно з ними, компанія "Авен Езер" мала виводити на маршрути транспорт 2019 року випуску. Насправді ж пасажирів перевозили на 14-річних автобусах.



Документи на автобус компанії "Авен Езер" / Фото Костянтина Усова

Незабаром проведуть новий конкурс

Після того, як КМДА розірвала договори з кількома компаніями, які перевозили пасажирів 21 маршрутом, 16 з них замістили силами Київпастрансу.

До кінця жовтня посадовці збираються оголосити ще один конкурс на визначення перевізників на заміну відстороненим компаніям.