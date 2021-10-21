За словами Костянтина Усова, учасники мітингу отримали штрафи за блокування руху транспорту. Посадовець також наголосив, що представники "маршруточної мафії" мають обмежену кількість транспортних засобів з нормальним технічним станом.

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Однак на вулиці Києва ці фірми-перевізники вивозили лише застарілі маршрутки.

Дублювали номерні знаки



Приватні підприємці обіцяли посадовцям перевезення на нових маршрутках / Фото Костянтина Усова

Коментуючи показовий мітинг з демонстрацією нових автобусів, Усов зазначив, що завдяки наявності цих транспортних засобів фірми й вигравати конкурси на різні маршрути.

Представники компаній нібито подавали документи про те, що у випадку перемоги людей возитимуть новими транспортними засобами. Однак на кожен маршрут подавались одні й ті самі транспортні засоби з однаковими держномерами.

Чому у КМДА не перевіряли дублювання автівок, заступник мера не пояснив.



За документами, Києвом мали курсувати новенькі автобуси / Фото Костянтина Усова

Усов показав документи, які подавали компанії для участі у конкурсі на маршрут № 182. Згідно з ними, компанія "Авен Езер" мала виводити на маршрути транспорт 2019 року випуску. Насправді ж пасажирів перевозили на 14-річних автобусах.



Документи на автобус компанії "Авен Езер" / Фото Костянтина Усова

Незабаром проведуть новий конкурс

Після того, як КМДА розірвала договори з кількома компаніями, які перевозили пасажирів 21 маршрутом, 16 з них замістили силами Київпастрансу.

До кінця жовтня посадовці збираються оголосити ще один конкурс на визначення перевізників на заміну відстороненим компаніям.