По словам Константина Усова, участники митинга получили штрафы за блокирование движения транспорта. Чиновник также отметил, что представители "маршруточной мафии" имеют ограниченное количество транспортных средств с нормальным техническим состоянием.

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Однако на улицы Киева эти фирмы-перевозчики вывозили только устаревшие маршрутки.

Дублировали номерные знаки



Частные предприниматели обещали чиновникам перевозки на новых маршрутках / Фото Константина Усова

Комментируя показательный митинг с демонстрацией новых автобусов, Усов отметил, что благодаря наличию этих транспортных средств фирмы и выигрывали конкурсы на различные маршруты.

Представители компаний якобы подавали документы о том, что в случае победы людей будут возить на новых транспортных средствах. Однако на каждый маршрут подавались одни и те же транспортные средства с одинаковыми госномерами.

Почему в КГГА не проверяли дублирование автомобилей, заместитель мэра не объяснил.



По документам, по Киеву должны были курсировать новенькие автобусы / Фото Константина Усова

Усов показал документы, которые подавали компании для участия в конкурсе на маршрут № 182. Согласно им, компания "Авен Эзер" должна была выводить на маршруты транспорт 2019 года выпуска. На самом деле пассажиров перевозили на 14-летних автобусах.



Документы на автобус компании "Авен Эзер" / Фото Константина Усова

Вскоре проведут новый конкурс

После того как КГГА разорвала договоры с несколькими компаниями, которые перевозили пассажиров по 21 маршруту, 16 из них заменили силами Киевпастранса.

К концу октября чиновники собираются объявить еще один конкурс на определение перевозчиков на замену отстраненным компаниям.