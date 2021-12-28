Убийство врача под Киевом: таксисту-иностранцу и его другу объявили о подозрении

Таксисту-иностранцу и его товарищу, которые могут быть причастны к убийству главврача из Ровно, объявили о подозрении. Жуткое преступление совершили 20 декабря под Киевом.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что пострадавший умер в результате асфиксии. Убийцам мужчины грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Не оставили шанса на спасение

Об исчезновении 50-летнего врача в полицию сообщили его близкие. Их беспокоило, что он в течение нескольких дней не выходит на связь.

Перед этим медик по делам уехал в столицу.

Правоохранители немедленно начали поиски и быстро нашли страшную развязку.

Выяснилось, что мужчина воспользовался услугами таксистов, чтобы доехать до отеля.

Вероятно, именно они лишили его жизни ради ограбления.

Забрав ценности и личные вещи мужчины, двое иностранцев связали его и выбросили в лесополосе под Киевом. Перед этим один из таксистов нанес жертве удары в голову бутылкой.

Вскоре суд должен избрать подозреваемым меры пресечения.



Полиция нашла тело врача в лесополосе под Киевом / Фото полиции Киева

Что известно о задержанных таксистах

Полиция задержала иностранных граждан 1978 и 1985 годов рождения. Предварительно известно, что они – уроженцы Киргизии и Узбекистана. Им инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц.



Мужчинам за содеянное грозит пожизненное заключение / Фото полиции Киева

Из-за убийства врача под Киевом двум таксистам объявили о подозрении: видео