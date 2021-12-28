Вбивство лікаря під Києвом: таксисту-іноземцю та його другу оголосили про підозру
Джерело:сайт поліції Києва
Таксисту-іноземцю та його товаришу, які можуть бути причетні до вбивства головлікаря з Рівного, оголосили про підозру. Моторошний злочин скоїли 20 грудня під Києвом.
Судово-медична експертиза дійшла висновку, що потерпілий помер внаслідок асфіксії. Убивцям чоловіка загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
До теми Моторошна історія з Києва: відомого лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі
Не лишили шансу на порятунок
- Про зникнення 50-річного лікаря в поліцію повідомили його близькі. Їх турбувало, що він протягом кількох днів не виходить на зв'язок.
- Перед цим медик у справах поїхав до столиці.
- Правоохоронці негайно почали пошуки і швидко знайшли страшну розв'язку.
- З'ясувалося, що чоловік скористався послугами таксистів, аби доїхати до готелю.
- Імовірно, саме вони позбавили його життя заради пограбування.
- Забравши цінності та особисті речі чоловіка, двоє іноземців зв'язали його та викинули в лісосмузі під Києвом. Перед цим один із таксистів завдав жертві ударів у голову пляшкою.
Поліція знайшла тіло лікаря у лісосмузі під Києвом / Фото поліції Києва
Що відомо про затриманих таксистів
Поліція затримала іноземних громадян 1978 та 1985 років народження. Попередньо відомо, що вони – уродженці Киргизії та Узбекистану. Їм інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб.
Чоловікам за скоєне загрожує довічне ув'язнення / Фото поліції Києва
Через вбивство лікаря під Києвом двом таксистам оголосили про підозру: відео