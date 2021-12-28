Вбивство лікаря під Києвом: таксисту-іноземцю та його другу оголосили про підозру

Таксисту-іноземцю та його товаришу, які можуть бути причетні до вбивства головлікаря з Рівного, оголосили про підозру. Моторошний злочин скоїли 20 грудня під Києвом.

Судово-медична експертиза дійшла висновку, що потерпілий помер внаслідок асфіксії. Убивцям чоловіка загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

До теми Моторошна історія з Києва: відомого лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі

Не лишили шансу на порятунок

Про зникнення 50-річного лікаря в поліцію повідомили його близькі. Їх турбувало, що він протягом кількох днів не виходить на зв'язок.

Перед цим медик у справах поїхав до столиці.

Правоохоронці негайно почали пошуки і швидко знайшли страшну розв'язку.

З'ясувалося, що чоловік скористався послугами таксистів, аби доїхати до готелю.

Імовірно, саме вони позбавили його життя заради пограбування.

Забравши цінності та особисті речі чоловіка, двоє іноземців зв'язали його та викинули в лісосмузі під Києвом. Перед цим один із таксистів завдав жертві ударів у голову пляшкою.

Невдовзі суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.



Поліція знайшла тіло лікаря у лісосмузі під Києвом / Фото поліції Києва

Що відомо про затриманих таксистів

Поліція затримала іноземних громадян 1978 та 1985 років народження. Попередньо відомо, що вони – уродженці Киргизії та Узбекистану. Їм інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб.



Чоловікам за скоєне загрожує довічне ув'язнення / Фото поліції Києва

Через вбивство лікаря під Києвом двом таксистам оголосили про підозру: відео