В Белой Церкви мужчина бросил гранату в здание ТЦК

Вечером в четверг, 30 апреля, в Белой Церкви Киевской области прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что неизвестный бросил гранату в здание ТЦК.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила спикер полиции Киевской области Яна Ермоленко.

Что известно о взрыве в Белой Церкви?

В полиции рассказали, что около 18:13 к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный бросил гранату в здание ТЦК в Белой Церкви.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Службы безопасности Украины и правоохранители.

Известно также, что злоумышленника уже задержали, им оказался местный житель. В результате инцидента СБУ открыла уголовное производство.

Ситуацию также прокомментировали в Киевской областной прокуратуре. Там сообщили, что около 17:55 в Белой Церкви 68-летний местный житель перебросил через забор учреждения боевую гранату РГД-5, которая сдетонировала на территории РТЦК.

В результате взрыва пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.

Отмечается, что во время обыска у злоумышленника обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяли для проведения экспертных исследований.

Мужчина бросил гранату в сторону админздания ТЦК / Фото: Нацполиция

В прокуратуре предполагают, что мужчина мог оказаться под влиянием российских спецслужб. В начале апреля неустановленные лица, вероятно, применили психологическое давление и методы манипуляции и убедили его принять участие в так называемой "проверке защищенности" помещения РТЦК. Боеприпасы он, по версии следствия, получил из схрона на территории Белоцерковского района.

Важно! Если вы увидели взрывоопасный или подозрительный предмет, стоит сообщить об этом по телефону 101, 102 или 112.

Сейчас прокуроры совместно со следователями СБУ выясняют все обстоятельства дела, происхождение боеприпасов и проверяют возможную причастность представителей вражеских спецслужб.

