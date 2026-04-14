В Броварах мог произойти теракт, есть раненый, – СМИ

В Броварах Киевской области 14 апреля прогремел взрыв. Вероятно, в частном секторе произошел теракт.

Об этом полиция Киевской области сообщила Суспильному.

Что известно о взрыве в Броварах?

Как передает издание, в Броварах утром 14 апреля прогремел взрыв в частном секторе. В результате пострадал мужчина. А подозреваемых уже якобы задержали.

Источники "РБК-Украина" предполагают, что это был теракт и могло взорваться самодельное взрывное устройство.

Подробности происшествия полиция пообещала предоставить впоследствии.