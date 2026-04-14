14 апреля, 09:19
В Броварах мог произойти теракт, есть раненый, – СМИ
В Броварах Киевской области 14 апреля прогремел взрыв. Вероятно, в частном секторе произошел теракт.
Об этом полиция Киевской области сообщила Суспильному.
Что известно о взрыве в Броварах?
Как передает издание, в Броварах утром 14 апреля прогремел взрыв в частном секторе. В результате пострадал мужчина. А подозреваемых уже якобы задержали.
Источники "РБК-Украина" предполагают, что это был теракт и могло взорваться самодельное взрывное устройство.
Подробности происшествия полиция пообещала предоставить впоследствии.