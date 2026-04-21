В Печерский райсуд привезли патрульного, который сбежал во время теракта: какую меру пресечения будут просить

В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения патрульному полицейскому, подозреваемого в халатности во время теракта. Прокуроры требуют поместить его под стражу.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Как проходит суд над полицейским, сбежавшим с места теракта?

В Печерском суде Киева изберут меру пресечения 27-летнему полицейскому Михаилу Дробницкому, который сбежал от стрельбы в Киеве.

Прокуроры просят поместить его под стражу. Адвокат будет настаивать на домашнем аресте.

Адвокат полицейского отказался предоставить комментарии журналистам. По его мнению, поступить так, как должен был поступить его клиент, не было.

Он был первый на месте происшествия, на месте стрельбы и мог погибнуть,

– отметил юрист.

Полицейский в зале суда выразил сожаление по поводу своих действий.

