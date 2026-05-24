В результате атаки повреждено здание МИДа

Во время массированной комбинированной атаки страны-агрессора ночью 24 мая повреждения получило здание МЗСУ Украины. В ведомстве отметили, что российские удары были направлены именно на исторический центр Киева.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД Украины от 24 мая.

Что известно о повреждении здания МИДа?

Глава министерства Андрей Сибига отметил, что из-за взрывов, раздававшихся неподалеку, сооружение МИД получило незначительные повреждения.

Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться,

– подчеркнул Сибига.

Обратите внимание, что эта архитектурная достопримечательность, созданная Иосифом Лангбардом в 1939 году, впервые со времен Второй мировой войны получила повреждения в результате боевых действий.

Сооружение украинского МИД получило незначительные повреждения из-за обстрела

Украинская дипломатия, по словам чиновников, будет и дальше выполнять свои функции, противодействовать российской агрессии и работать над приближением мира.

Также отмечается, что удары были направлены по территории исторического значения – центральной части древнейшего центра Руси.

Министр Андрей Сибига заявил, что такие действия свидетельствуют о варварском характере агрессии, а не о цивилизованной преемственности.

Что еще стало мишенью противника в Киеве?

В течение всей ночи русские войска терроризировали столицу. Последствия фиксировались на 40 локациях в разных районах города. К сожалению, известно по меньшей мере о 2 погибших, а также более 60 пострадавших в результате атаки.

Кроме того, фиксировались, в частности, повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Сообщалось о прилетах вблизи станции метро "Лукьяновская" – там полностью выгорел местный рынок, поврежден также McDonald's. Вместе с тем из-за российской атаки занялся торговый центр "Квадрат".

К сожалению, здание полностью выгорело, огонь до сих пор укрощают спасатели, на месте много дыма. Последствия фиксировали и в центре столицы – в частности, во многих постройках на Крещатике вылетели окна. Пострадали и отделения Укрпочты на Майдане Незалежности.

В результате ударов в Киеве потерпел разрушения Национальный музей "Чернобыль".