"Ночь в наручниках": ветеран, заявивший об избиении в ТЦК, является политзаключенным из Крыма, – СМИ

Бывший политзаключенный Владимир Балух сообщил, что его якобы избили в Шевченковском районном ТЦК в Киеве. В самом центре эти обвинения отрицают и утверждают, что только проверили документы и направили его на военно-врачебную комиссию.

Со своей стороны Балух рассказал, что в результате нападения получил ушибы грудной клетки и плеча. Об избиении политзаключенный рассказал подробнее в комментарии для Общественного Крыма.

К теме Не успел с отсрочкой: политзаключенного из Одессы мобилизовали после 2 лет в белорусской колонии

Какие подробности инцидента?

По словам политзаключенного, его 19 марта вызвали в Печерский райотдел полиции из-за заявления прокурора по делу Червинского. Речь шла якобы об обвинениях в оскорблениях.

После предоставления объяснений, как утверждает Балух, его силой посадили в микроавтобус люди в военной форме без представления документов и отвезли в ТЦК, заявив, что он находится в розыске.

На выходе, буквально в двух метрах, стоял бусик - меня затолкали в него и отвезли в ТЦК, сказав, что я якобы в розыске. Все были в военной форме, но ни фамилий никто не называл, никто не показал документов,

– поделился рассказом Балух.

В Киевском ТЦК подтвердили, что мужчину действительно доставили в Шевченковское отделение и направили на ВВК, однако отрицают любое применение силы или незаконные действия.

Там также отметили, что в реестрах не было данных о его пребывании в плену или оснований для отсрочки, поэтому он подлежал мобилизации.

По их словам, Балух не способствовал прохождению комиссии, что затянуло процесс, а впоследствии ее прохождение приостановили. В ведомстве добавили, что во время обновления данных выяснилось: Балух имеет инвалидность второй группы, но по неизвестным причинам не оформил отсрочку официально.

В то же время на инцидент обратили внимание правоохранительные органы, Балух отметил, что полицейские взяли у него показания. Полиция Киева сейчас проверяет факт избиения политзаключенного в ТЦК. Там добавили, что в медучреждение уже направили следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств ситуации.

Справочно! Владимир Балух – это крычанин, который в свое время вывесил на доме украинский флаг и установил табличку с названием "Улица Героев Небесной Сотни". В декабре 2016 года его задержали российские силовики, а во время обыска на чердаке якобы обнаружили боеприпасы и взрывчатку. После этого так называемый "суд" в Крыму назначил ему почти 5 лет заключения. В сентябре 2019 года он вернулся в Украину в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

Об избиении политзаключенного проинформировал нардеп Владимир Арьев. По его информации, Балуха "били по голове в помещении ТЦК. Потом всю ночь держали в наручниках. Когда он попросил отобранный телефон, получил побои".

Что известно о подобных случаях?