Возвращались со дня рождения СБУшника: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Киеве и сбежал

Масштабная авария произошла ночью 6 октября на перекрестке улиц Бальзака и Архитектора Николаева. Водитель Nissan Maxima столкнулся с Hyundai, владелец которого, вероятно, превысил скорость.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако обстоятельства аварии оказались довольно необычными.

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Как утверждают очевидцы ДТП, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.

Быстро сбежал после аварии, оставив машину

Свидетели столкновения говорят, что водитель Nissan поворачивал налево, а встречная легковушка предоставляла ему преимущество в движении.

В это время по правой полосе ехал владелец Hyundai, который и столкнулся со вторым "корейцем".

В салоне Nissan нашли открытую бутылку водки.

По данным Kyiv Media, пассажиром Nissan оказался работник СБУ, который праздновал свой день рождения. Он возвращался домой вместе с другом, который сидел за рулем легковушки.

Через несколько минут после столкновения водитель Nissan скрылся с места происшествия и не вернулся. На месте происшествия работали патрульные. Как именно они квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Смотрите фото с места серьезного ДТП на Троещине / Фото dtp.kiev.ua: