Поверталися з дня народження СБУшника: п'яний водій спричинив ДТП у Києві та втік

Масштабна аварія сталася вночі 6 жовтня на перехресті вулиць Бальзака та Архітектора Ніколаєва. Водій Nissan Maxima зіштовхнувся з Hyundai, власник якого, ймовірно, перевищив швидкість.

Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак обставини аварії виявилися досить незвичними.

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Як стверджують очевидці ДТП, водій Nissan перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Швидко втік після аварії, залишивши машину

Свідки зіткнення кажуть, що водій Nissan повертав ліворуч, а зустрічний легковик надавав йому перевагу в русі.

У цей час правою смугою їхав власник Hyundai, який і зіштовхнувся з другим "корейцем".

У салоні Nissan знайшли відкриту пляшку горілки.

За даними Kyiv Media, пасажиром Nissan виявився працівник СБУ, який святкував свій день народження. Він повертався додому разом із другом, який сидів за кермом легковика.

За кілька хвилин після зіткнення водій Nissan втік з місця події та не повернувся. На місці події працювали патрульні. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Дивіться фото з місця серйозної ДТП на Троєщині / Фото dtp.kiev.ua: