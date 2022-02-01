За "ковидную" тысячу в Киевской области покупали алкоголь и сигареты

В Ирпене вблизи Киева бизнесмен решил заработать на деньгах с "єПідтримки". Покупатели смогли приобрести в его киоске продукты, алкоголь и сигареты.

Объявление о том, что можно рассчитаться "ковидной" тысячей, разместили в одном из киосков Ирпеня. Информацию об этом опубликовали 31 января.

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Продавщица не признается

Местные отметили, что чаще всего деньги с "єПідтримки" тратят на алкоголь. Житель Ирпеня Максим сделал заказ в киоске пиво и сигареты. Он успешно оплатил все с помощью телефона через терминал.

Продавщица рассказала, что "тысячу Зеленского" тратят часто. Однако она не призналась, как именно это произошло.

"Крупы, гречка, вермишель, хлеб, вода, сок. Если пришла женщина, ей не надо то пиво. Она купила, что надо по хозяйству", – сказала женщина.

Что в отчете о расходах

Журналистам тоже удалось приобрести пиво и сигареты за "ковидную" тысячу. Однако в отчете по расходам говорилось о покупке книг.

Ответ Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что напрямую потратить средства с "єПідтримки" невозможно. Однако объяснили, что такое случается, когда предприниматели используют терминалы для другого бизнеса.

В этом случае на предпринимателя могут составить заявление и передать в правоохранительные органы,

– рассказал проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Есть ли реакция полиции

После запроса в Минцифру правоохранители пришли в киоск. Они зафиксировали уплату через "єПідтримку" и поговорили с владельцем. Не на камеру он рассказал, что книги продает тоже, но алкоголем торговать выгоднее.

Пиццерия пыталась обойти ограничения "єПідтримки"

Сеть ресторанов Mister Cat в декабре 2021 года хотела обойти правила относительно денег за вакцинацию. Они предлагали потратить их на развлечения.

Услуги для пиццерии предоставлял "Приватбанк", который проверил мерчанта. Он заблокировал возможность оплаты деньгами за вакцинацию.