Загадочная смерть судьи Майдана: жена погибшего рассказала об угрозах

Жена бывшего судьи Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко заявила, что перед смертью он якобы получал угрозы. Мужчину нашли застреленным в собственном доме 18 ноября.

Несмотря на то, что полиция квалифицировала дело о гибели бывшего служителя Фемиды как самоубийство, семья и адвокат покойного не верят в это.

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Имел планы, но отселил семью из-за страха

Екатерина Зинченко утверждает, что до трагедии у нее с мужем все было хорошо. Он якобы был в хорошем настроении и имел много планов. Однако за семью все же переживал.

Я не верю в самоубийство. Ему поступали угрозы физического насилия. Но я не знаю, кто это был,

– говорит жена умершего.

Зинченко добавила, что мужчина даже переселил ее с ребенком в другое жилье, чтобы обезопасить от вероятного нападения.



Жена бывшего судьи не верит, что он сам покончил с собой / Скриншот видео

Адвоката смутила череда странных неточностей

Экс-судья Зинченко известен тем, что судил майдановцев. Кроме того, он погорел на взятках, подкупе, и незаконных оформлениях недвижимости умерших людей.

В самоубийство не верит и адвокат бывшего судьи Лариса Криворучко. По ее словам, тело лежало в положении, нехарактерном для суицида. Кроме того, ее клиент был правшой, а пистолет якобы обнаружили слева. Еще один нюанс, который ее смутил, – это отпертая дверь в доме и исчезновение денег.

Однако больше всего Криворучко озадачил тот факт, что правоохранители якобы указали неправильную дату смерти Зинченко – 16 ноября. Хотя 17 ноября мужчина еще общался с родственниками.

Исчезновение судьи заметили друзья

В полицию заявление об исчезновении Зинченко поступило 18 ноября. Его друзья забеспокоились, что мужчина длительное время не выходит на связь. В конце концов тело экс-судьи нашли в его собственном доме. Кроме того, с места происшествия правоохранители изъяли пистолет, ключ и ценные вещи.

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