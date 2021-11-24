Они отметили, что по факту смерти мужчины уже начато уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство, но с дополнительной квалификацией "Самоубийство".

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Тревогу забили друзья

По данным полиции, с заявлением об исчезновении Зинченко еще 18 ноября обратились друзья погибшего. Они были озабочены тем, что мужчина долго не выходит на связь. Впоследствии его тело обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением головы.

Важно! Окончательно обстоятельства смерти мужчины будут установлены только после завершения досудебного расследования.

Что нашли в доме Зинченко

На место сразу же прибыли следователи, эксперты-криминалисты и прокуроры. Они изъяли вещественные доказательства, среди которых пистолет, лежавший рядом с мертвым экс-ссудьей, ценные вещи и ключи от жилья.

Адвокат говорит о другой версии

Несмотря на официальную версию о самоубийстве, адвокат бывшего судьи Лариса Криворучко утверждает, что ее клиента якобы застрелили. Дверь в его доме на момент прибытия туда полиции была открыта.